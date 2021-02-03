  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$645
ID: 28248
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan na Starom Aerodromu u zgradi Venture.Stan je ukupne kvadrature 36m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

