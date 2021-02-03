  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$528
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28376
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se jednosoban stan na Zabjelu!Stan se nalazi u Zabjelskoj Vektri.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$93,889
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
de
$134,848
Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$880
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Está viendo
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Barrio residencial Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Barrio residencial Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Barrio residencial Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Barrio residencial Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Barrio residencial Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
de
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan na Starom Aerodromu u zgradi Venture.Stan je ukupne kvadrature 36m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Mostrar todo Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones