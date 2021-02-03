  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Casa rural Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Casa rural Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$1,467
;
6
ID: 28314
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici. Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl. Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta. Struktura: ulazni hodnik, komforan dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, predsoblje sa dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa. Grijanje i hladjenje regulisano je putem 2 klima uredjaja. Mogućnost opremanja druge spavaće po potrebi budućeg zakupca. Nalazi se na lijepo lokaciji, u mirnom dijelu grada - nedaleko od teniskih terena, rezidencije Britanske ambasade, internacionalne škole, fakulteta i sl.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles

Está viendo
Casa rural Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,467
Realting.com
