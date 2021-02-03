Casa rural Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici.
Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl.
Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta.
Struktura: ulazni hodnik, komforan dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, predsoblje sa dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.
Grijanje i hladjenje regulisano je putem 2 klima uredjaja.
Mogućnost opremanja druge spavaće po potrebi budućeg zakupca.
Nalazi se na lijepo lokaciji, u mirnom dijelu grada - nedaleko od teniskih terena, rezidencije Britanske ambasade, internacionalne škole, fakulteta i sl.
Podgorica, Montenegro
