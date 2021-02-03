  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Casa rural Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

Casa rural Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$3,521
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28538
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje je kompletno opremljena kuca na brdu Gorica! Kuca se nalazi u mirnom okruzenju i izolovana je od gradske buke! Posjeduje 7 spavacih soba, prostranu dnevnu sobu, kuhinju, trpezariju, 2 kupatila i toalet! Od dodatnih pogodnosti nudi izdvojen veseraj, grijanje na pelet, klimu u svakoj sobi, rostilj kao i aparat za preciscavanje vode! Kuca je ukupne površine 500m2! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$234,722
Cabaña House near the airport
, Montenegro
de
$234,722
Cabaña Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$410,764
Cabaña Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$258,194
Está viendo
Casa rural Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$3,521
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
Mostrar todo Cabaña House near the airport
Cabaña House near the airport
, Montenegro
de
$234,722
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining roo…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$234,722
Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Villa en venta en un pueblo de élite. Cerca, con increíbles vistas al mar y montaña Superficie del terreno 403 m2 Superficie casa 231 m2 2 plazas de aparcamiento Bassier 7×5 m La casa fue construida teniendo en cuenta las características sismológicas del país con materiales de alta cali…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones