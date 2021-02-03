  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$170,174
8
ID: 28521
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan, povrsine 48m2, na trećem spratu stambene zgrade.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život.Nalazi se u zgradi koja ne posjeduje lift.  

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$170,174
