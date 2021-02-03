  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$140,833
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28175
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se jednosoban stan povrsine 48m2 na odlicnoj lokaciji Tuški put.Stan se nalazi na 3. spratu stambene zgrade Gradnje promet  koja posjeduje dva lifta.Cijena: 120.000€

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
de
$457,708
Barrio residencial Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Podgorica, Montenegro
de
$587
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$239,839
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,350
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$253,500
Está viendo
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$140,833
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Izdaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 103m2, smjesten na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici -u  Momisicima.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase.Nalazi se na cetvrtom spratu stambene zgra…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$131,246
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 66–94 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial junto al mar en Tivat.Un moderno complejo residencial de primera clase con vistas al mar y acceso directo a la playa. Esta es una ofrenda de élite en una de las zonas más pintorescas de Tivat. Arquitectura elegante, impresionantes vistas de los acabados Adriáticos y de a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.0 – 83.0
351,414 – 373,903
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
421,488
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Bar, Montenegro
de
$79,517
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 27–43 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Estos son cómodos apartamentos en un edificio de 10 plantas, estacionamiento subterráneo funcional y aparcamiento cerca de la casa. Le ofrecemos diseños convenientes de apartamentos en los que será cómodo vivir con una familia o alquilar. Muchos apartamentos cuentan con grandes galerías y te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.0 – 43.0
79,806 – 123,581
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones