Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$587
;
6
ID: 28153
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

🏠 Izdaje se jednosoban stan 📍 Ulica Veliše Mugoše 📐 45 m² ✨ Može za stanovanje ili kancelarijski prostor 💶 Cijena: 500 € 🚪 Odmah useljiv

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
