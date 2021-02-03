Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
de
$154,917
;
2
ID: 28432
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
