Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Budva, Montenegro
$247,867
ID: 28396
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Na Prodaju stan u novoizgradjenoj zgradi u Budvi.Stan je ukupne kvadrature 64m2 i se nalazi na 6.spratu.Stan posjeduje ima dvije spavace sobe,dva kupatila,hodnik,dnevni boravak,kuhinja ,trpezarija i terasa.Papiri su 1/1 bez tereta i opterecenja.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles

Complejos similares
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$154,917
Complejo residencial Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Montenegro
de
$303,775
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,174
Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Otros complejos
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
de
$311,007
Prodaje se dvosoban duplex stan, povrsine 92m, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u Petrovcu. Po strukturi su dva jednosobna stana, koja su povezana stepenistem i prodaju se kao cjelina. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, izolovanoj od svakodnevne buke, na svega 200 metara od mora
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469,444
Prodaje se trosoban stan – 119 m² – City Kvart, Podgorica     Na prodaju prostran, luksuzno namješten trosoban stan površine 119 m², smješten u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – City Kvartu.   Struktura stana:   Prostrani dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom Tri spavaće so…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
