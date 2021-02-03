  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Barrio residencial Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$469
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28350
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se jednosoban stan ukupne kvadrature 44m2 kod Autobuske stanice.Stan se nalazi na 5. Spratu!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Montenegro
de
$264,228
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat
Radovici, Montenegro
de
$394,333
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
de
$1,526
Complejo residencial Lustica Bay
Radovici, Montenegro
de
$450,430
Está viendo
Barrio residencial Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$93,889
Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Mostrar todo Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$211,250
Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$158,438
Prodaje se opremljen dvosoban stan u samom Centru Grada. Stan je ukupne kvadrature 65m2 i nalazi se na svega 700m od Hotela Hilton.  Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones