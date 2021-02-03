Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$97,997
ID: 28220
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se garsonjera površine 30 m² na Zabjelu, u zgradi Venture. Nalazi se na petom spratu (nije posljednji), potpuno je opremljena i odmah useljiva. Zgrada posjeduje dva lifta, a parking prostor je ograđen rampom i namijenjen isključivo stanarima. Lokacija je odlična, sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 83.500 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
VALUE.ONE
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
