Barrio residencial Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025.
Exclusive apartments in a newly built premium-class residence:
- Panoramic views of the sea and mountains from every apartment
- High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert
- Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views)
- Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy
- Just a 5-minute walk to the sea
- Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready"
Avaliable for sale:
Comfortable two-bedroom apartment (60.2 m²)
Price: €180,000
Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.
Localización en el mapa
Bar, Montenegro
