  Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Barrio residencial Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Bar, Montenegro
de
$211,250
;
4
ID: 28634
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Sobre el complejo

Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Avaliable for sale: Comfortable two-bedroom apartment (60.2 m²) Price: €180,000 Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
