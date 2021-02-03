  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,699
2
ID: 28277
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Podgorica, Montenegro
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atrakti…
One bedroom apartment of 57.34m2 on the second floor is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and faces the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 41–75 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo residencial con piscina y SPA en Becici. El edificio cuenta con 7 plantas y 24 apartamentos con vistas al mar, ascensor panorámico, piscina, zona de relax, saunas y garaje subterráneo. Distancia al mar - 400 metros.Este complejo residencial único cuenta con vistas fascinantes …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
219,817
Apartamentos 2 habitaciones
75.0
321,569
