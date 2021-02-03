  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$1,056
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28518
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se prostran trosoban stan na Pobrezju!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Stan posjeduje dvije prostrane zastakljene terase!U slucaju kucnih ljubimaca cijena 1000€ mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,115
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$134,965
Barrio residencial Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
de
$170,174
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Está viendo
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,056
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
LASTVA PARK es una opción ideal como residencia primaria, casa de vacaciones o inversión de alquiler. Situado en el encantador Donja Lastva, la zona más prestigiosa de Tivat en Montenegro.El complejo se encuentra a poca distancia del terraplén con impresionantes vistas al mar y un puerto dep…
Desarrollador
Lastva Park Residential Complex
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashi…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Mostrar todo Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
de
$311,007
Prodaje se dvosoban duplex stan, povrsine 92m, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u Petrovcu. Po strukturi su dva jednosobna stana, koja su povezana stepenistem i prodaju se kao cjelina. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, izolovanoj od svakodnevne buke, na svega 200 metara od mora
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones