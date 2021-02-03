  1. Realting.com
Bar, Montenegro
$822
5
ID: 28335
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban stan u Baru, površine 60 m², smješten na drugom spratu zgrade. Stan ima prelijep pogled na Luku Bar i nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za udoban život tokom cijele godine ili sezonski boravak. Mjesečna cijena zakupa iznosi 700 €.

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Otros complejos
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$258,194
Stan površine 86m2 na poslednjem, osmom spratu, u samom centru Podgorice u neposrednoj blizini Trga Nezavisnosti. Iz stana se pruža izuzetan pogled na trg, ulicu Slobode, kao i na most Milenijum i druge objekte u blizini. Stan se  prodaje u potpunosti namješten. Stan zauzima cijelu površinu…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$264,063
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 100 m² u starogradnji, u naselju Preko Morače. Stan se nalazi na drugom spratu u zgradi koja nema lift, odlikuje ga odlična struktura i funkcionalan raspored prostorija. Lokacija je izuzetno tražena, sa svim važnim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marke…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones