  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Barrio residencial One bedroom apartment in Verde Village

Barrio residencial One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Montenegro
de
$146,701
;
6
Dejar una solicitud
ID: 28784
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
One bedroom apartment of 57.34 square meters on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

Localización en el mapa

M 10, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$170,174
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
Barrio residencial Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$275,799
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Complejo residencial Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
de
$232,775
Está viendo
Barrio residencial One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
de
$146,701
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade.…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones