  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$763
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28618
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini dvije mjesecne kirije!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$182,422
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$598,814
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$880
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$190,125
Está viendo
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
LASTVA PARK es una opción ideal como residencia primaria, casa de vacaciones o inversión de alquiler. Situado en el encantador Donja Lastva, la zona más prestigiosa de Tivat en Montenegro.El complejo se encuentra a poca distancia del terraplén con impresionantes vistas al mar y un puerto dep…
Desarrollador
Lastva Park Residential Complex
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$293
Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini p…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$93,889
Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones