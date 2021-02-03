  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$587
;
6
Dejar una solicitud
ID: 28237
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
de
$184,879
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$145,920
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
de
$149,702
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Está viendo
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$211,250
Prodaje se renoviran trosoban stan u starogradnji, povrsine 90 m2, na drugom spratu stambene zgrade - Zabjelo. Stan se sastoji od tri spavace sobe, jednog kupatila i jednog toaleta, dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.  Stan ima jednu terasu. Orijentacija istok-zapad. Parking je obezbijedjen i…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m²   Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti.   📍 Lokacija Stan se n…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones