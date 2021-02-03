  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Barrio residencial One-room apartments in Zabjelo

Barrio residencial One-room apartments in Zabjelo

, Montenegro
de
$352
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28768
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices.

Localización en el mapa

, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$134,965
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$269,931
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$152,569
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$253,500
Está viendo
Barrio residencial One-room apartments in Zabjelo
, Montenegro
de
$352
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart   📍 Lokacija: City Kvart 📐 Površina: 74 m² 🏢 Sprat: 1. sprat 🚗 Parking: privatno parking mjesto   Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
de
$1,033
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 67m² sa garažnim mjestom, u novoj luksuznoj zgradi pored Hrama. Stan se nalazi na ll spratu, odličnog je rasporeda i spreman je za useljenje do kraja marta. Idealan je za poslovanje, nalazi se na prestižnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja. Posje…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$158,438
Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u ulici 4. Jula u Podgorici.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade koja posjeduje dva lifta.Nalazi se u blizini novog soping centra ciji je rok zavrsetka 2026ta godina
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones