Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$193,646
7
ID: 28184
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m²   Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti.   📍 Lokacija Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, a istovremeno u neposrednoj blizini centra, škola, vrtića, trgovina i svih važnih saobraćajnica. Idealno mjesto za porodično stanovanje ili kao investicija.   ✨ Prednosti stana   Površina: 72m² Struktura: dvosoban Polunamješten – mogućnost prilagođavanja prema željama kupca Velike, svijetle prostorije Atraktivna i dobro povezana lokacija     💶 Cijena: 165.000 €   Stan je odmah useljiv i predstavlja odličnu priliku na tržištu.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

