  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$2,347
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28495
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2. Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade! Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$939
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$411
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$103,278
Está viendo
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Izdaje se dvosoban stan ukupne kvadrature 75m2 u City Kvartu.Stan se nalazi na prvom spratu i kompletno je opremljen za zivot.Depozit obavezan!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,878
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 107m2, na sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$89,194
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Ba…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones