  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$2,582
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28332
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Za izdavanje luksuzan stan u zgradi ELITE Residence, kod Capital Plaza-e – 118 m² + garažaIzdaje se prostran i moderno opremljen stan u jednoj od najprestižnijih zgrada u Podgorici – ELITE Residence, neposredno uz Capital Plaza.Struktura stana:Veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomTri spavaće sobeKancelarija/radna sobaDva kupatila + gostinjski toaletOstavaTerasaGaražno mjesto u sklopu cijeneStan je luksuzno opremljen, kompletno namješten i spreman za useljenje. Idealan je za porodicu ili za poslovne ljude koji traže komfor, funkcionalnost i prestižnu lokaciju.Zgrada nudi visok nivo sigurnosti, video nadzor i blizinu svih važnih sadržaja – restorana, banaka, šoping centra, teretane, ambasada i poslovnih objekata.📍 Lokacija: ELITE Residence, Capital Plaza📐 Kvadratura: 118 m²🚗 Parking: Garažno mjesto

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
de
$100,475
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Montenegro
de
$154,917
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Está viendo
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,582
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones