Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$528
7
ID: 28406
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
