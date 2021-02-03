  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$293
3
ID: 28461
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se garsonjera površine 22m², smještena na trećem spratu stambene zgrade iza Multikoma, sa liftom. Stan je nenamješten i pogodan za kancelariju. Zgrada posjeduje privatni parking pod rampom, a lokacija omogućava brz pristup svim važnim gradskim sadržajima. Mjesečna cijena zakupa: 250€.

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$293
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Mostrar todo Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Barrio residencial Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se opremljen jednosoban stan u Central Pointu!Stan se nalazi na petom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Mostrar todo Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complejo residencial Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Montenegro
de
$523,744
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 161 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de diseño rodeadas de vegetación, a solo 1,5 km de Portonovi y One sola en Đenovići.Una mezcla perfecta de privacidad, vistas impresionantes y arquitectura inmersa en la naturaleza.- Tamaño de la villa: 160-190m2- 2-3 dormitorios- Vistas panorámicas del mar, la bahía y las montañas- T…
