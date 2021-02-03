  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$587
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28283
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, smjesten na osmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City Keju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dotupan veliki javni parking.Stan je useljiv od 01.08.2025 god.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$880,208
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$187,778
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Muo, Montenegro
de
$236,828
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Está viendo
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,582
Za izdavanje luksuzan stan u zgradi ELITE Residence, kod Capital Plaza-e – 118 m² + garažaIzdaje se prostran i moderno opremljen stan u jednoj od najprestižnijih zgrada u Podgorici – ELITE Residence, neposredno uz Capital Plaza.Struktura stana:Veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomT…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Mostrar todo Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Complejo residencial in Muo by the sea with a mooring
Muo, Montenegro
de
$236,828
Número de plantas 2
Área 55–69 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial exclusivo junto al mar con un muelle en la Bahía de Kotor.Experimente la armonía única de la naturaleza y la arquitectura en el corazón de una de las bahías más bellas del mundo.Este complejo residencial ofrece un estilo de vida que combina confort moderno, vistas panorá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
304,868
Apartamentos 2 habitaciones
69.0
323,447
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones