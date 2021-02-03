  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Montenegro
$1,033
ID: 28519
Última actualización: 1/10/25

Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 67m² sa garažnim mjestom, u novoj luksuznoj zgradi pored Hrama. Stan se nalazi na ll spratu, odličnog je rasporeda i spreman je za useljenje do kraja marta. Idealan je za poslovanje, nalazi se na prestižnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja. Posjeduje smart home sistem za kontrolu rasvjete, motorizovanih roletni, klimatizacije i podnog grijanja. Po dogovoru sa zakupcem može se uraditi djelimično ili kompletno namiještanje,  zavisnosti od namjene. Izdaje se na duži preiod uz obavezan depozit.

Dalmatinska, Montenegro
