Barrio residencial Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 67m² sa garažnim mjestom, u novoj luksuznoj zgradi pored Hrama.
Stan se nalazi na ll spratu, odličnog je rasporeda i spreman je za useljenje do kraja marta.
Idealan je za poslovanje, nalazi se na prestižnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja.
Posjeduje smart home sistem za kontrolu rasvjete, motorizovanih roletni, klimatizacije i podnog grijanja.
Po dogovoru sa zakupcem može se uraditi djelimično ili kompletno namiještanje, zavisnosti od namjene.
Izdaje se na duži preiod uz obavezan depozit.
Dalmatinska, Montenegro
