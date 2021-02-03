  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$411
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28445
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namješten jednosoban stan, površine 55m2, u polusuterenu privatne kuće, u Momišićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i ostava. Kuća se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,174
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
de
$261,872
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$190,125
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
de
$311,007
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Está viendo
Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$411
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Mostrar todo Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
de
$1,526
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$257,021
Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones