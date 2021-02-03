  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$469
ID: 28491
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42m², smješten na trećem spratu stambene zgrade u City kvartu, iznad K Sporta. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan posjeduje klimu i nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa: 400€.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
