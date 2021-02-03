Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

  1. Realting.com
  Montenegro
  Bar
  Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Bar, Montenegro
$116,188
ID: 28457
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Sobre el complejo

Prodaju se dva stana – dvosoban stan i garsonjera, ukupne površine 72m², sa mogućnošću spajanja u jedan veći stan. Nalaze se u Baru, u Požarevačkoj ulici, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji.   Struktura:   Dvosoban stan: dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo, terasa Garsonjera: dnevni boravak sa kuhinjom, kupatiloPostoji tehnička mogućnost spajanja u jedan funkcionalan trosoban stan.     Cijena za komplet iznosi 99.000 €. Stanu pripada i obezbijeđeno parking mjesto.   Ova nekretnina je idealna kako za porodično stanovanje, tako i kao investicija za izdavanje.   Za više informacija i dogovor oko obilaska, kontaktirajte nas.

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

