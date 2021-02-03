  1. Realting.com
Casa rural Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Radovici, Montenegro
$528,125
4
ID: 28399
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Pueblo
    Radovici

Sobre el complejo

Investiciona prilika u blizini Luštice Bay! Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay. 📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gradnja do: 472 m² BGP 🏠 Kuća se sastoji od tri etaže:• Prva etaža: dvosoban stan sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, dva mokra čvora, ostavom i velikom terasom• Druga i treća etaža: po pet soba sa sopstvenim kupatilima i terasama, plus dodatna dnevna soba 🚗 Pristup direktno sa ulice, obezbijeđen parking i uređeno dvorište.📍 Lokacija koja spaja mir, prirodu i prestižan komšiluk Luštice.

Localización en el mapa

Radovici, Montenegro
Alimentación
Ocio

