Casa rural Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Investiciona prilika u blizini Luštice Bay!
Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay.
📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gradnja do: 472 m² BGP
🏠 Kuća se sastoji od tri etaže:• Prva etaža: dvosoban stan sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, dva mokra čvora, ostavom i velikom terasom• Druga i treća etaža: po pet soba sa sopstvenim kupatilima i terasama, plus dodatna dnevna soba
🚗 Pristup direktno sa ulice, obezbijeđen parking i uređeno dvorište.📍 Lokacija koja spaja mir, prirodu i prestižan komšiluk Luštice.
Radovici, Montenegro
