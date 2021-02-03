  1. Realting.com
Casa rural Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$528
;
5
ID: 28369
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosobna kuca na Pobrezju!Ukljuceni svi racuni i parking, osim struja koja se dodatno placa mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Realting.com
