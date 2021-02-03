Piso en edificio nuevo Pole

Квартиры в строящемся доме от надежного застройщика.

Окончание строительства - diciembre de 2024.

Местоположение: г. Ба р, Поле.

К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями.

В продаже 5 типов квартир.

Квартиры с видом на город и горы.

Площадь cuarto de 40,16 -72,93 м2.

Квартиры с одной спальней – ndash; 40,16 y 46,11 m2.

Cuartos con espacio para el hogar - 62,16, 64,63, 72,93 m2.

Cuartos con espacio para el suelo й отделкой, полностью оборудованный санузел, ламинат/плитка, пластиковые окна REHAU, межкомнатные двери, бронированная входная дверь, стены с шумоизоля цией, кондиционер.

Возведено приземле и два этажа.

Вокруг здания парковочные места.

Есть гаражи подземные, но по их plan определяют revista en el estado actual, como un gran número de anuncios en la red .

На первом этаже находится магазин на всей PLощади этажа.

Удаленность от моря-1,5 KM.

В двух коридорах про Revista Duktovый Идея и детский сад , в двадцатых коридорах - школа.

До центра-5 minут на машине.

Возможность получения рассрочки до конца оплаты (individualn ый график платежей обговаривается с застройщиком).

При покупке данных квартир покупатель не платит налог 3%.