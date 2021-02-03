Piso en edificio nuevo Pole

Квартиры в строящемся доме от надежного застройщика.
Окончание строительства - diciembre de 2024.
Местоположение: г. Ба р, Поле.
К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями.
В продаже 5 типов квартир.
Квартиры с видом на город и горы.
Площадь cuarto de 40,16 -72,93 м2.
Квартиры с одной спальней – ndash; 40,16 y 46,11 m2.
Cuartos con espacio para el hogar - 62,16, 64,63, 72,93 m2.
Cuartos con espacio para el suelo й отделкой, полностью оборудованный санузел, ламинат/плитка, пластиковые окна REHAU, межкомнатные двери, бронированная входная дверь, стены с шумоизоля цией, кондиционер.
Возведено приземле и два этажа.
Вокруг здания парковочные места.
Есть гаражи подземные, но по их plan определяют revista en el estado actual, como un gran número de anuncios en la red .
На первом этаже находится магазин на всей PLощади этажа.
Удаленность от моря-1,5 KM.
В двух коридорах про Revista Duktovый Идея и детский сад , в двадцатых коридорах - школа.
До центра-5 minут на машине.
Возможность получения рассрочки до конца оплаты (individualn ый график платежей обговаривается с застройщиком).
При покупке данных квартир покупатель не платит налог 3%.