  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$1,526
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28626
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 90m2, u dijelu grada Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, veseraj i dvije terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za zivot. Nalazi se na petom spratu stambene zgrade, koja posjeduj lift. Postoji mogucnost zakupa garaznog mjesta. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini kirije.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$187,778
Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Montenegro
de
$73,938
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Complejo residencial Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
de
$103,336
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Está viendo
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,526
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Mostrar todo Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
Na prodaju trosoban stan 95m², Zabjelo, Podgorica. 🏢 Nalazi se na visokom prizemlju. ✅ Struktura stana: Ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. 🚗 U cijenu je uračunato parking mjesto iza rampe. 📅 Rok završetka radova se očekuje u…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Mostrar todo Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
de
$164,636
El complejo VUELO SOBRE BECICI (traducido del español como "vuelo sobre Becici") está situado en la ladera de la Riviera de Budva, en Becici, en un lugar pintoresco y ecológico con un paisaje urbano único. La distancia del ruido de la ciudad, así como la abundancia de vegetación, crean una a…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones