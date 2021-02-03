Barrio residencial Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica
Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata.
📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja.
🏫 Osnovna škola odmah pored zgrade – dijete ide bezbjedno i samostalno.
🏡 Dva vrtića, 🏥 dom zdravlja, tri velika parka i veliko javno igralište za fudbal i košarku nalaze se u neposrednoj blizini zgrade.
🚗 Veliki parking ispred zgradeNe moraš razmišljati o kupovini parking mjesta – dovoljno prostora za više vozila.
🏢 Stan na 9. spratu – zgrada sa 12 spratovaZgrada posjeduje dva lifta – veliki i mali. Ulaz je uredan i redovno održavan.✨ Nova fasada urađena prije godinu dana
🌅 Izvanredan pogled – jedan od najljepših u graduOtvoren pogled ka zelenilu i horizontu, bez zaklanjanja drugih zgrada. Maksimalna privatnost i osjećaj slobode.
🛋️ Funkcionalan rasporedDnevna i spavaća zona su odvojene. Stan je pun dnevnog svjetla i odiše prozračnošću.
📄 📌 Dokumentacija čista– List nepokretnosti 1/1– Bez tereta i ograničenja– Stan odmah spreman za prodaju
Localización en el mapa
Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
