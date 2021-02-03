  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja

Barrio residencial Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja

Podgorica, Montenegro
de
$208,903
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28150
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata. 📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja. 🏫 Osnovna škola odmah pored zgrade – dijete ide bezbjedno i samostalno. 🏡 Dva vrtića, 🏥 dom zdravlja, tri velika parka i veliko javno igralište za fudbal i košarku nalaze se u neposrednoj blizini zgrade. 🚗 Veliki parking ispred zgradeNe moraš razmišljati o kupovini parking mjesta – dovoljno prostora za više vozila. 🏢 Stan na 9. spratu – zgrada sa 12 spratovaZgrada posjeduje dva lifta – veliki i mali. Ulaz je uredan i redovno održavan.✨ Nova fasada urađena prije godinu dana 🌅 Izvanredan pogled – jedan od najljepših u graduOtvoren pogled ka zelenilu i horizontu, bez zaklanjanja drugih zgrada. Maksimalna privatnost i osjećaj slobode. 🛋️ Funkcionalan rasporedDnevna i spavaća zona su odvojene. Stan je pun dnevnog svjetla i odiše prozračnošću. 📄 📌 Dokumentacija čista– List nepokretnosti 1/1– Bez tereta i ograničenja– Stan odmah spreman za prodaju

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Barrio residencial Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$394,333
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Montenegro
de
$370,797
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
de
$108,820
Está viendo
Barrio residencial Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Podgorica, Montenegro
de
$208,903
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$134,848
Prodaje se dvosoban stan od 62m² u Zagoriču, kod šina. Stan se nalazi u objektu D1, na visokom prizemlju u modernoj novoj zgradi.Lokacija: Zagorič, PodgoricaPovršina: 62m²Broj kupatila: 2Balkon: daSprat: visoko prizemljeTip zgrade: Moderna nova zgradaOpremljenost: da, luksuzno opremljenCijen…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$158,438
Prodaje se opremljen dvosoban stan u samom Centru Grada. Stan je ukupne kvadrature 65m2 i nalazi se na svega 700m od Hotela Hilton.  Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones