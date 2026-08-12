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Propiedades residenciales en venta en Olaines pagasts, Letonia

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Medemciems, Letonia
Casa 4 habitaciones
Medemciems, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
La casa se encuentra en una calle tranquila y acogedora en Medemciems. La superficie total d…
$334,718
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Metropolis Riga
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English, Русский
Casa 4 habitaciones en Olaines pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Olaines pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 155 m²
Número de plantas 2
$226,382
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 3 habitaciones en Davi, Letonia
Casa 3 habitaciones
Davi, Letonia
Habitaciones 3
Área 55 m²
Número de plantas 2
$80,635
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Tribus Realty
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Janupe, Letonia
Casa
Janupe, Letonia
Área 1 421 m²
Número de plantas 7
Brand New construction - Miera 6 Sale of the whole building - 3 500 000 EUR Total area…
$3,48M
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Parámetros de las propiedades en Olaines pagasts, Letonia

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Baratos
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