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Propiedades residenciales en venta en Ligatne, Letonia

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apartamentos
6
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Ligatne, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ligatne, Letonia
Habitaciones 3
Área 140 m²
Piso 3/4
Apartamento con decoración completa. El nuevo proyecto Astra House consta de dos casas de tr…
$472,777
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Apartamento 3 habitaciones en Ligatne, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ligatne, Letonia
Habitaciones 3
Área 114 m²
Piso 2/3
El nuevo proyecto Astra House consta de dos casas de tres pisos con terrazas. Cada uno de lo…
$261,603
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Apartamento 2 habitaciones en Ligatne, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Ligatne, Letonia
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 2/4
los Pisos se ofrecen ahora para la venta en el nuevo desarrollo de Astra House, que se local…
$143,199
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Ligatne, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Ligatne, Letonia
Habitaciones 2
Área 78 m²
Piso 1/4
$164,947
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Apartamento 2 habitaciones en Ligatne, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Ligatne, Letonia
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 1/4
Los apartamentos ya están disponibles para la venta en el nuevo desarrollo de Astra House, q…
$161,606
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Apartamento 3 habitaciones en Ligatne, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ligatne, Letonia
Habitaciones 3
Área 76 m²
Piso 2/4
los Pisos se ofrecen ahora para la venta en el newproject, que se localiza 29 kilómetros del…
$199,092
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