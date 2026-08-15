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Propiedades residenciales en venta en Valmiera, Letonia

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apartamentos
5
5 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Valmiera, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Valmiera, Letonia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 6/6
$307,830
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Apartamento 3 habitaciones en Valmiera, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Valmiera, Letonia
Habitaciones 3
Área 79 m²
Piso 5/6
Terbatas 33/35 es un edificio de apartamentos en Jugendstyle, que se encuentra en la interse…
$180,286
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Apartamento 1 habitación en Valmiera, Letonia
Apartamento 1 habitación
Valmiera, Letonia
Habitaciones 1
Área 49 m²
Piso 6/6
Terbatas 33/35 es un edificio de apartamentos en Jugendstyle, que se encuentra en la interse…
$89,302
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Apartamento 3 habitaciones en Valmiera, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Valmiera, Letonia
Habitaciones 3
Área 130 m²
Piso 3/6
$472,777
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Apartamento 3 habitaciones en Valmiera, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Valmiera, Letonia
Habitaciones 3
Área 112 m²
Piso 2/6
Apartamentos para verdaderos amantes de la vida. Ven y vive, todo listo. Luminoso, acogedor …
$367,715
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