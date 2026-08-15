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Propiedades residenciales en venta en Saulkrastu pagasts, Letonia

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Saulkrastu pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Saulkrastu pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 192 m²
Número de plantas 2
$384,016
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Peterupe, Letonia
Casa 6 habitaciones
Peterupe, Letonia
Habitaciones 6
Área 138 m²
Piso 1/3
$170,282
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Kisupe 2, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kisupe 2, Letonia
Habitaciones 6
Área 323 m²
Número de plantas 2
Cerca de la zona de dunas en Kaugurciems vendemos una casa moderna y espaciosa de 323 metros…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Saulkrastu pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Saulkrastu pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 280 m²
Número de plantas 2
Venta de una nueva casa - 280 kv. metro. , en la parte central de Bulduri. En la planta baja…
$893,023
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