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Propiedades residenciales en venta en Saulkrasti, Letonia

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casas independientes
5
6 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 6 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
La acogedora casa (vendida se da en el ex punto) Al principio Saulkrasti junto a la famosa p…
$393,981
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Casa 5 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 5 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 5
Área 307 m²
Número de plantas 3
$228,310
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 5 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 5
Área 296 m²
Número de plantas 2
El nuevo edificio en silencio, el bosque ( en la frontera de Saulkrasty y el distrito de Lim…
$198,566
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TekceTekce
Casa 8 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 8 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 8
Área 446 m²
Número de plantas 2
Residencia de la aldea: la arquitectura de esta residencia crea el Etalón de edificios en Le…
$735,431
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Apartamento 3 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 3/6
$344,602
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Casa 4 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 4 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 4
Área 100 m²
Piso 1/2
Vendo el apartamento (100 m2) en la casa privada de Saulkrasti con la tierra en la habitació…
$110,315
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