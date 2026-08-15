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Propiedades residenciales en venta en Strenci, Letonia

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apartamentos
6
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Strenci, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Strenci, Letonia
Habitaciones 3
Área 175 m²
Piso 1/4
Apartments are now offered for sale in the new Astra House development, which is located 29 …
$284,202
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Apartamento 5 habitaciones en Strenci, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Strenci, Letonia
Habitaciones 5
Área 310 m²
Piso 4/4
los Pisos se ofrecen ahora para la venta en el nuevo desarrollo de Astra House, que se local…
$580,013
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Apartamento 2 habitaciones en Strenci, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Strenci, Letonia
Habitaciones 2
Área 77 m²
Piso 1/4
los Pisos se ofrecen ahora para la venta en el nuevo desarrollo de Astra House, que se local…
$147,559
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Apartamento 4 habitaciones en Strenci, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Strenci, Letonia
Habitaciones 4
Área 126 m²
Piso 1/4
los Pisos se ofrecen ahora para la venta en el nuevo desarrollo de Astra House, que se local…
$311,234
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Apartamento 3 habitaciones en Strenci, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Strenci, Letonia
Habitaciones 3
Área 174 m²
Piso 1/4
Los apartamentos ya están disponibles para la venta en el nuevo desarrollo de Astra House, q…
$346,703
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Apartamento 2 habitaciones en Strenci, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Strenci, Letonia
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 2/4
los Pisos se ofrecen ahora para la venta en el nuevo desarrollo de Astra House, que se local…
$143,504
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