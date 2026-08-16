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Propiedades residenciales en venta en Smiltene, Letonia

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3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Smiltene, Letonia
Casa 5 habitaciones
Smiltene, Letonia
Habitaciones 5
Área 246 m²
Número de plantas 3
Se ofrece una casa en venta. Una casa real con arquitectura de madera en primera línea. Esta…
$1,03M
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Casa 5 habitaciones en Smiltene, Letonia
Casa 5 habitaciones
Smiltene, Letonia
Habitaciones 5
Área 236 m²
Piso 2
En el parque de pinos venden la casa de la arquitectura moderna. Casa ( 236sq. m ) diseñado …
$577,839
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Apartamento 2 habitaciones en Smiltene, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Smiltene, Letonia
Habitaciones 2
Área 105 m²
Piso 3/4
$336,197
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