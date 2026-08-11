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Propiedades residenciales en venta en Ikskile, Letonia

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3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Ikskile, Letonia
Casa 3 habitaciones
Ikskile, Letonia
Habitaciones 3
Área 176 m²
Piso 2/2
$352,641
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Ikskile, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ikskile, Letonia
Habitaciones 3
Área 113 m²
Piso 4/6
Moderno apartamento con balcón en el centro de Riga - en la calle Skolas 20a, en la casa des…
$367,715
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Apartamento 4 habitaciones en Ikskile, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ikskile, Letonia
Habitaciones 4
Área 123 m²
Piso 7/7
En la calle Ganu 6 ( al lado de la calle Strelnieku ) en el 7. Piso de un edificio de fachad…
$210,123
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