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Propiedades residenciales en venta en Mazsalaca, Letonia

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apartamentos
5
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Mazsalaca, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Mazsalaca, Letonia
Habitaciones 2
Área 27 m²
Piso 1/5
Casa restaurada en la calle. Avotu 4, diseñado por el reconocido arquitecto Karl Johann Fels…
$41,310
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Apartamento 2 habitaciones en Mazsalaca, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Mazsalaca, Letonia
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 2/5
Casa restaurada en la calle. Avotu 4, diseñado por el reconocido arquitecto Karl Johann Fels…
$104,011
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Apartamento 4 habitaciones en Mazsalaca, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Mazsalaca, Letonia
Habitaciones 4
Área 66 m²
Piso 5/5
Casa restaurada en la calle. Avotu 4, diseñado por el reconocido arquitecto Karl Johann Fels…
$125,317
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Mazsalaca, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Mazsalaca, Letonia
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 5/5
Casa restaurada en la calle. Avotu 4, diseñado por el reconocido arquitecto Karl Johann Fels…
$55,733
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Apartamento 2 habitaciones en Mazsalaca, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Mazsalaca, Letonia
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 5/5
Casa restaurada en la calle. Avotu 4, diseñado por el reconocido arquitecto Karl Johann Fels…
$63,289
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