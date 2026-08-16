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Propiedades residenciales en venta en Baldone, Letonia

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3 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Baldone, Letonia
Casa 7 habitaciones
Baldone, Letonia
Habitaciones 7
Área 262 m²
Número de plantas 2
$294,911
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 1 habitación en Baldone, Letonia
Casa 1 habitación
Baldone, Letonia
Habitaciones 1
Área 426 m²
Piso 1/1
$110,342
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Apartamento 2 habitaciones en Baldone, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Baldone, Letonia
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 2/3
Iecavas 5 - Nuevo proyecto ubicado en un área cercada y bien equipada - casa compacta - solo…
$141,833
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