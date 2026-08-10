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Propiedades residenciales en venta en Cesis, Letonia

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apartamentos
6
7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cesis, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Cesis, Letonia
Habitaciones 3
Área 221 m²
Piso 6/7
piso del Diseño con dos terrazas de 200 sq.m. El único piso con acceso a la terraza del tej…
$966,566
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Apartamento 2 habitaciones en Cesis, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Cesis, Letonia
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 4/7
5 edificios de conjunto que constan de 4 edificios de madera reconstruidos y un edificio res…
$125,023
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Apartamento 2 habitaciones en Cesis, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Cesis, Letonia
Habitaciones 2
Área 42 m²
Piso 3/7
5 conjunto del edificio que consiste en 4 edificios de madera reconstruidos y un bloque de p…
$119,140
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Cesis, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Cesis, Letonia
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 3/7
5 edificios de conjunto que constan de 4 edificios de madera reconstruidos y un edificio res…
$122,922
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Apartamento 2 habitaciones en Cesis, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Cesis, Letonia
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 6/7
5 edificios de conjunto que constan de 4 edificios de madera reconstruidos y un edificio res…
$130,907
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Casa 6 habitaciones en Cesis, Letonia
Casa 6 habitaciones
Cesis, Letonia
Habitaciones 6
Área 220 m²
Número de plantas 2
Casa ecológica luminosa, acogedora y bien mantenida en venta en Melluzhi, a 5 minutos a pie …
$420,246
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Apartamento 2 habitaciones en Cesis, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Cesis, Letonia
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 5/7
5 building ensemble consisting of 4 reconstructed wooden buildings and a central apartment b…
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