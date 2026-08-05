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Barrio residencial Vieux nord basel kikar hamdina

Tel-Aviv, Israel
de
$1,42M
5/8/26
$1,42M
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ID: 39678
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Prof Schorr, 8

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Basilea y Kikar Hamdina Edificio bien mantenido 2a planta con ascensor 3 piezas 86m2 Mamak (mamad en el escenario) Aparcamiento común Gran estancia luminosa Precio: 4.300.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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