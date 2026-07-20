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Barrio residencial Emplacement ideal cliniquemagasin a louer hakiryamaar ashdod proche de toutes commodites

Asdod, Israel
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Barrio residencial Emplacement ideal cliniquemagasin a louer hakiryamaar ashdod proche de toutes commodites
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ID: 38550
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

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Asdod, Israel
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