  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bonne affaire

Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$567,840
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36126
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
4 habitaciones terraza soccah pequeño edificio Cuarto piso sótano adyacente agamim vista parque # buen promotor

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,07M
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,070
Barrio residencial Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Shimon peres 4 piEces dans nouveau quartier
Nahariya, Israel
de
$625,300
Está viendo
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$567,840
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Asdod, Israel
de
$760,500
Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
Hermosas 3 habitaciones + balcón Solo arriba 2 dormitorios principales + amplio salón Inodoros separados Calle tranquila y llena East Tel Aviv Aparcamiento en alquiler en frente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,34M
Proyecto residencial situado en el corazón de Yafo, cuya ubicación estratégica lo sitúa cerca de atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Rodeado de edific…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir