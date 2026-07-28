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Barrio residencial Appartement a louer a arnona ramat rahel

Jerusalén, Israel
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$2,296
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ID: 39606
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

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En un lugar tranquilo y central Apartamento de 3 habitaciones, situado en la 4a planta. ✨ Balcón ? Aparcamiento privado ? Cave ? Ascensor ? Sistema de calefacción Un apartamento agradable, espacioso y confortable.

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Jerusalén, Israel
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