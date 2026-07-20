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Barrio residencial Magnifique duplex renove avec terrasse calme proche de la mer A ne pas manquer

Herzliya, Israel
de
$1,96M
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ID: 38280
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Sokolov

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Hermoso dúplex situado entre Dizengoff y el mar. 93 m2 sala de estar + balcón + terraza en la 5/6a planta. 4 habitaciones, 2 baños, luminoso, edificio reciente.

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Herzliya, Israel
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